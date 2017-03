Tibet wird welthöchsten langen Tunnel eröffnen

Der Mila Mount Tunnel der Autobahn Lhasa-Nyingchi soll im September eröffnet werden und wird der welthöchste lange Tunnel sein. Der Tunnel befindet sich an der Anschlussstelle von Lhasa und Nyingchi im Autonomen Gebiet Tibet auf einer durchschnittlichen Höhe von 4.740 Metern über dem Meeresspiegel, heißt es vom Hauptsitz des Mila Mount Tunnel-Projekts. Als wichtiger Abschnitt der Autobahn Lhasa-Nyingchi auf der Fernverkehrsstraße 318 seien die beiden Spuren des Tunnels 5.727 Meter beziehungsweise 5.720 Meter lang, heißt es vom Hauptsitz des Projekts.

Der Bau des Tunnels habe im April 2015 begonnen, und das Projekt sei mittlerweile zu 70 Prozent abgeschlossen. Der Bauprozess sei durch die natürliche Umwelt auf der extremen Höhe erschwert worden. “Wegen des Mangels an Sauerstoff und Temperaturtiefs von minus 30 Grad Celsius im Winter sind hochqualifizierte Arbeiter erforderlich”, so Wang Liang, Chef-Ingenieur des Projekts. Wang sagte, viele Arbeiter hätten während des Baus des Tunnels an der Höhenkrankheit gelitten, und die Rekrutierung qualifizierter Arbeiter habe viel Zeit und Mühen gekostet. Um die Schwierigkeiten zu überbrücken, gebe es 15 Oxygenatoren, einen Sauerstofftank und fünf Boiler auf der Baustelle. Wenn der Tunnel eröffnet worden ist, werde die Reisezeit zwischen den Städten Lhasa und Nyingchi halbiert, so Wang. “Eine Fahrt von Lhasa nach Nyingchi wird nur noch drei bis vier Stunden statt acht Stunden dauern und viel sicherer sein“, so Wang. “Der Tunnel wird außerdem positive Auswirkungen auf die soziale und ökonomische Entwicklung dieser Orte haben, und er wird das Leben für die lokalen ethnischen Gruppen sehr viel einfacher machen.“