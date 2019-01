Wintersport-Kooperation zwischen China und Finnland

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping (zweiter von rechts) und sein finnischer Amtskollege Sauli Niinisto (zweiter von links) nehmen an der Eröffnungsfeier des „chinesisch-finnischen Wintersportjahres 2019“ in Beijing, der Hauptstadt Chinas, am 14. Januar teil (Xinhua).

Bereits am 14. Januar wurde eine Halle im Westflügel dieses Gebäudes mit Eis- und Schneedekorationen geschmückt, um die Eröffnungsfeier des „chinesisch-finnischen Wintersportjahres 2019“ vorzubereiten.

Mit Dekorationen in Form von Pandas und Rentieren, die die Freundschaft zwischen China und dem nordischen Land zum Ausdruck bringen, haben der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und sein finnischer Amtskollege Sauli Niinisto offiziell das „chinesisch-finnische Wintersportjahr 2019“ eröffnet und die Entwicklung bilateraler Beziehungen vorangetrieben.

China und Finnland wollen Modell der Wintersport-Kooperation schmieden

Xi forderte einen verstärkten kulturellen und zwischenmenschlichen Austausch, da die beiden Präsidenten die Veranstaltung gemeinsam in der Hoffnung einleiteten, am Nachmittag des 14. Januar „ein Modell für die Zusammenarbeit im Wintersport zu entwickeln“.

Es scheint ein enormes Potenzial für die Zusammenarbeit im Wintersport zwischen den beiden Ländern zu bestehen. Finnland ist im Wintersporttraining und -wettbewerb gut etabliert, während China eine boomende Zahl von Wintersportlern beherbergt und die Olympischen Winterspiele 2022 in Beijing ausrichten wird.

Die Zusammenarbeit im Wintersport ist ein Höhepunkt der China-Reise des finnischen Präsidenten. Am Abend des 15. Januar nahm Niinisto zusammen mit hochrangigen chinesischen Beamten an der Eröffnungsfeier des chinesisch-finnischen Wintersportjahres 2019 teil.

„China ist auf dem Weg zu einer Großmacht im Wintersport und Finnland ist bereit, mitzuhelfen“, sagte Niinisto in einem Interview mit Xinhua am Vorabend seines China-Besuchs.

Während seines Besuchs äußerte Niinisto seine Freude darüber, dass Finnland das erste Land sein werde, das ein Kooperationsabkommen mit China für das Jahr des Wintersports auf den Weg bringe, und fügte hinzu, dass er der Ansicht sei, dass dies die Freundschaft zwischen den beiden Ländern weiter fördern werde.

Am 14. Januar veröffentlichten beide Seiten einen gemeinsamen Aktionsplan (2019-23) zur Förderung der zukunftsorientierten Kooperationspartnerschaft. Eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit im Wintersport sind im Gange, darunter die Einrichtung einer chinesisch-finnischen Wintersportabteilung an der Sport-Universität Beijing, einer führenden Sportinstitution für Hochschulbildung in China.

Zhu Jing, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für europäische Angelegenheiten des chinesischen Außenministeriums, sagte, dass beide Seiten im neuen Jahr gemeinsam über 40 Veranstaltungen durchführen würden, darunter Events in den Bereichen Personaltraining, Spieleorganisation und Sportforschung.