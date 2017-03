Beijing investiert weiterhin Milliarden im Kampf gegen die Luftverschmutzung

Beijing wird 2017 mehr als 18,22 Milliarden Yuan (2,5 Milliarden Euro) ausgeben, um gegen die Luftverschmutzung zu kämpfen, kündigten Beamte am Samstag an.





Beijing hat das Ziel, dieses Jahr die durchschnittliche Dichte der PM 2,5 pro Jahr auf rund 60 Mikrogramm zu reduzieren, erklärte Lu Yan, der Leiter der Beijinger Kommission für Reform und Entwicklung. PM 2,5 sind Feinstaubpartikel, die nicht größer als 2,5 Mikrometer im Durchmesser sind. 2016 habe die durchschnittliche Dichte von PM 2,5 in der chinesischen Hauptstadt 73 Mikrogramm pro Kubikmeter betragen und damit 9,9 Prozent mehr als im Vorjahr, so Lu. Beijing habe den Kohleverbrauch im vergangenen Jahr um zwei Millionen Tonnen reduziert, so er. 2017 würden 700 Dörfer von Kohle auf saubere Energie umsteigen. Der gesamte Kohleverbrauch wird um 30 Prozent auf sieben Millionen Tonnen reduziert, und 300.000 veraltete Autos werden ausgesondert, heißt es im Arbeitsbericht der Beijinger Regierung, der auf dem derzeit stattfindenden Kongress der Stadt und der politischen Konsultativkonferenz eingereicht wurde.